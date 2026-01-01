Временно е ограничено движението при км 17 на автомагистрала „Хемус“ в посока София поради катастрофа, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура" (АПИ).

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Водачите изчакват на място. От Областната дирекция на Министерството на външните работи съобщиха, че катастрофата е между бус и камион.

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Екип на "Спешна помощ" преглежда на място един от пътниците.

Катастрофа е станала и на км 15 на магистрала "Хемус" - в посока София при моста на Елешница, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

БГНЕС

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Катастрофирал е ТИР. При инцидента няма пострадали хора. Полицейски екип регулира движението, информираха от Областната дирекция.