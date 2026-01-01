Заловиха 39-годишна жена за измама с кредити за близо 1,5 млн. лева (сумата е в лева, тъй като периодът на измамата е преди въвеждането на еврото у нас, бел. ред.), съобщиха от прокуратурата. Тя е обвинена за измама в големи размери, свързана с теглене на кредити за над 807 000 евро.

Директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков съобщи, че проверката е започнала след телевизионен репортаж. Сигналът бил за българска гражданка, която, използвайки положението, което заема, е измамила голям брой български граждани под предлог да теглят кредити от различни банкови институции. С тях трябвало да кандидатстват по програма, с която да им бъдат отпуснати финансови средства по европейски фондове. Идеята била, че колкото е по-голям размерът на кредита, толкова по-голяма щяла да е печалбата за тях. Хората се заблуждавали с това, че самият кредит след това няма да бъде заплащан, тоест възстановяван от този, който го тегли.

Материалите на главна дирекция „Национална полиция" са докладвани в Софийска района прокуратура, където е образувано досъдебно производство. От януари 2026 г. разследването се води от разследващ полицай при СДВР.

По думите на Пелтеков продължават да постъпват сигнали от граждани, поради което се очаква броят на пострадалите да нарасне.

По данни на разследването жената няма предишни криминални регистрации. От полицията уточниха, че тя се е възползвала от служебното си положение - касиер в политическа партия, за да създаде доверие у хората и да се представя като лице, упълномощено да набира кандидати за европейско финансиране. От МВР подчертаха, че политическата партия няма отношение към измамната схема, а обвиняемата единствено се е възползвала от заеманата от нея длъжност.

След излъчването на телевизионния репортаж тя е била освободена от работа.

От Софийската районна прокуратура съобщиха, че на жената е повдигнато обвинение за измама, извършена чрез над 45 отделни деяния спрямо 25 установени пострадали. Според наблюдаващия прокурор към момента процесуално установената имуществена вреда е в размер на над 887 хил. евро.

Обвиняемата е задържана за срок до 72 часа, като прокуратурата ще поиска от Софийския районен съд да ѝ бъде наложена постоянна мярка „задържане под стража“.

Разследването продължава. Проверява се дали има и други замесени лица, както и къде са били насочени получените средства. Към момента парите не са открити.

Разследващите уточниха, че най-големият установен кредит, изтеглен от пострадал, е в размер на 125 хил. евро, а размерът на кредитите по схемата варира между 20 хил. и 240 хил. евро. Те са били отпуснати от различни банки.

За повдигнатото към момента обвинение законът предвижда наказание до осем години лишаване от свобода. Ако в хода на разследването бъдат установени допълнителни обстоятелства, обвинението може да бъде прецизирано към по-тежък състав, който предвижда до 10 години затвор и конфискация на половината от имуществото на обвиняемата.