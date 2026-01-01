Съветът на ЕС съобщи, че добавя шестима руснаци в списъка на санкционираните заради отравянето на руския опозиционер Алексей Навални преди две години. Добавените днес са участници в разработването на химически оръжия, включително отровата епибатидин.

Това вещество бе открито в проби, взети от тялото на Навални след смъртта му в руска наказателна колония, се отбелязва в съобщението. Допълва се, че така се прави заключение за много вероятната причина за смъртта на Навални – отравяне с епибатидин.

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Санкционираните днес са учени и изследователи във военната област. Някои от тях са работили за Научния център "Сигнал", където са изследвали и са публикували статии за синтеза на епибатидин, и така са участвали в разработването на това химическо оръжие.

Сред прибавените в списъка са ръководителят на лабораторията на научния център Игор Бабкин; Ирина Деревягина, анализатор по химически изследвания в руския Държавен изследователски институт по органична химия и технологии – централна част от руската програма за химически оръжия; Михаил Гуцалюк, ръководител на отдела за организация на научната работа и за подготовка на служители във Военната академия за радиологична, химическа и биологична защита.

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Санкциите на ЕС заради употребата и разпространението на химическо оръжие се прилагат за общо 31 лица и 6 организации, се допълва в съобщението. На 15 юни Съветът на ЕС за пореден път разшири санкциите срещу Русия, като включи в списъка на обхванатите една организация и 15 лица, в това число руски съдии и прокурори, както и служители на правоохранителните власти, Федералната служба за сигурност и лекари, за участието им в преследването, отравянето и смъртта на Навални.