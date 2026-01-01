Рядка отрова от южноамерикански жаби се сочи като субстанцията, с която през 2024 г. е бил убит руският опозиционен политик Алексей Навални. Малко вероятно е обаче отровата да е била с естествен произход. Какво се знае, пише Deutsche Welle .

Отровата на застрашен вид жаби в Еквадор се сочи като причина за смъртта на Алексей Навални в затвора. Това са установили учени от Германия, Франция, Нидерландия, Швеция и Великобритания. В съвместно изявление те обявиха, че в тъканните проби на Навални са открити следи от химикала епибатидин и че „тази отрова е най-вероятната причина за смъртта му“. Навални по онова време се намираше в наказателен лагер в Сибир, поради което петте държави обвиниха Русия, която единствена е имала възможността да умъртви Навални.

Жаби с отровна кожа

Епибатидинът е отрова, съдържаща се в кожата на два вида отровни южноамерикански жаби, които обитават тропическите гори на Еквадор. Тези животински видове не се срещат в Русия, затова въпросната отрова няма как да се извлече от естествен източник в самата страна, посочват учените в свое съвместно изявление, оповестено по време на Мюнхенската конференция по сигурността.

Тези видове земноводни се хранят с насекоми. Алкалоидните химикали, които се образуват по време на храносмилането, се концентрират в токсини, съдържащи се в кожата на жабите, която е ярко оцветена като предупреждение за хищниците. В процеса на своята еволюция жабите са се адаптирали така, че да понасят смъртоносните вещества. В кожата им се срещат различни токсини, включително батрахотоксин, който причинява парализа.

Смъртоносно вещество, а не болкоуспокояващо средство

Епибатидинът, открит в тъканните проби на Навални, е идентифициран за първи път от американския химик и фармаколог Джон У. Дейли, когато през 1970-те години той извлича и анализира минимално количество от токсина. Много отровни субстанции от животни и растения се използват в минимални количества и с лечебна цел - например като болкоуспокояващо средство или като евентуално средство в някои труднолечими заболявания като рак.

Епибатидинът също е бил изследван за такава употреба – като болкоуспокояващо средство, което не води до пристрастяване. Но токсинът е толкова силен, а разликата между несмъртоносната и смъртоносната доза е толкова малка, че фармацевтите бързо се отказват да го използват за приложимо болкоуспокояващо средство за хора. Известно е, че епибатидинът е около 200 пъти по-мощен от морфина и може да причини гърчове и парализа на белодробните мускули, което води до задушаване.

Отрова от Еквадор?

Учените редовно извличат отрови и токсини от животни за научни изследвания и за разработване на лекарства и антидоти. Но е малко вероятно Русия да е изпратила свои хора в Еквадор, за да вземат проба от отровата на тези редки видове земноводни. По-скоро субстанцията е била синтезирана в лаборатория, смятат учените.

Вил Мирзаянов, руски експерт по аналитична химия, живеещ в САЩ от 1990-те години, след разпадането на Съветския съюз е участвал в разработването на нови варианти на „Новичок“. Той твърди, че Държавният изследователски институт по органична химия и технологии на Русия работи с естествени токсини и там навремето са били разработени субстанции с рицин и фентанил.

Мирзаянов смята, че епибатидинът в случая най-вероятно е бил произведен в лаборатория: „Мисля, че отровата на е била синтезирана по химически път, защото е много трудно да си представим, че са донесли 100 грама отнякъде в Южна Америка“, казва той пред ДВ.

Той е на мнение, че руските служби за сигурност, които разполагат със собствени модерни лаборатории, са отговорни за използването на отровата.

Обвиняват Русия в нарушение на международна конвенция

Русия отхвърля обвинението на петте държави, че Навални е бил умишлено отровен. Но и през 2020 година, когато Навални беше лекуван в Германия от отравяне с нервнопаралитично вещество, Москва също отхвърляше всякаква отговорност. Вдовицата на Навални, Юлия Навалная описа заключенията на петте държави като „научни доказателства“ за убийството му, като заяви в социалните мрежи, че „[Владимир] Путин е убил Алексей с химическо оръжие“.

Петте държави, участвали в анализа, са сезирали Организацията за забрана на химическите оръжия със сигнал за нарушаване на Конвенцията за химическите оръжия.