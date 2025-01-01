Юлия Навалная, вдовицата на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, заяви, че чуждестранни лабораторни тестове на биологични проби, взети от съпруга ѝ, показват, че той е бил отровен, предаде Ройтерс.

47-годишният Навални почина внезапно на 16 февруари 2024 г. в арктическата наказателна колония "Полярен вълк", което лиши опозицията от най-харизматичния ѝ и популярен лидер, припомня агенцията.

Юлия многократно е обвинявала Русия, че го е убила - твърдение, което Кремъл отхвърля като нелепо.

Тя публикува видео в "Екс", в което заяви, че биологичен материал от Навални е бил изнесен тайно в чужбина през 2024 г. и че две лаборатории са изследвали материала. "Тези лаборатории в две различни държави стигнаха до едно и също заключение: Алексей е бил убит. По-конкретно, той е бил отровен", заяви Навалная. Тя поиска лабораториите да публикуват заключенията си относно това, което тя нарича "неудобната истина".

We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) September 17, 2025

Тя не посочи какъв отровен агент са открили лабораториите.

Миналата година Навалная отхвърли информацията от руските разследващи, че Навални е починал от "комбинация от заболявания".

Американските разузнавателни агенции са установили, че президентът Владимир Путин не е нареждал убийството на Навални, отбелязват Асошиейтед прес и "Уолстрийт джърнъл".

Это камера ШИЗО, в которой умирал Алексей Навальный. На столе лежит библия, на прибитой скамейке англо-русский словарь, на полу арестанские варежки, шарф и шапка. Кровать пристегнута к стене, под ней Алексея оставили разбежавшиеся вертухаи, когда он кричал от боли и просил их… pic.twitter.com/9Ni3mEcNcJ — Георгий Албуров (@alburov) September 17, 2025

Припомняме, че юристът по професия Навални беше най-яростният и изявен противник на президента Владимир Путин и водеше кампания срещу корупцията в Русия. Той казваше, че ще се бори докрай, за да види „красивата Русия на бъдещето“. На 16 февруари 2024 г. руските властти обявиха, че той е починал в отдалечената руска, затворническата колония "Полярен вълк“ в Ямало-Ненецкия автономен окръг, където изтърпяваше 19-годишна присъда по редица обвинения. Съобщението за смъртта му предизвика вълна от реакции в цял свят. Съпругата му Юлия, западни лидери и съмишлениците на руския опозиционер обвиниха за смъртта му руския президент Владимир Путин. Руските власти отрекоха да са замесени. Навални беше определен като екстремист и всеки, който спомене името му или това на антикорупционната му фондация, подлежи на глоба и до четири години затвор при повторно нарушение.

Иначе Алексей Навални доброволно се завърна в Русия от Германия, където се лекуваше, тъй като беше отровен с нервнопаралитично вещество в Сибир. Преди смъртта си в руския затвор той пишеше мемоари за живота и работата си.

„Ще прекарам остатъка от дните си в затвора и ще умра тук. Няма да има с кого да се сбогувам. Всички рождени дни ще се празнуват без мен. Никога няма да видя внуците си. Няма да бъда обект на никаква семейна история. Няма да присъствам на нито една снимка", пише опонент номер едно на Кремъл на 22 март 2022 г.

Навални многократно е питан от служители на наказателната колония, така и от други затворници, защо се е върнал в Русия, като е знаел какво го чака.

"Не искам да изоставя моята страна или да я предам. Ако вашите вярвания значат нещо, трябва да сте готови да ги защитите и да правите жертви, ако е необходимо", отговорил той според последния запис в своеобразния си затворнически дневник с дата 17 януари 2024 г.