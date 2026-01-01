Майката на руския опозиционер Алексей Навални призова за „справедливост“ за сина си, на втората годишнина от смъртта му, след като разследване на пет европейски държави заключи, че той е бил отровен с рядък токсин.

Край гроба му в Москва, тя заяви: „Това потвърждава онова, което знаехме от самото начало. Знаехме, че синът ни не е починал просто в затвора, той беше убит. Мисля, че ще отнеме известно време и ще разберем кой го е направил. Разбира се, искаме това да се случи в нашата страна и справедливостта да възтържествува“.