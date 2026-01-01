Поддръжници на руския опозиционен лидер Алексей Навални ще отбележат днес втората годишнина от смъртта му, съобщи ДПА. Навални, един от най-изявените критици на руския президент Владимир Путин, почина на 16 февруари 2024 г. в наказателна колония в Арктическа Русия.

Неговият екип, който работи в изгнание, съобщи, че възпоменателни събития са планирани както в Русия, така и в над 20 други държави. В Германия проявите ще се проведат в десетки градове, сред които Берлин, Хамбург и Лайпциг, посочва ДПА. Според съмишлениците му Навални е бил подложен на изтезания и е починал в затвора.

В Москва хората могат да поднесат цветя на гроба му, но обществените митинги в Русия са забранени.

Вдовицата му Юлия Навалная обвинява руския президент Владимир Путин за убийството на съпруга ѝ. Германия, Швеция, Нидерландия, Франция и Великобритания заявиха в събота, че при анализи на тленните останки на опозиционера са открити следи от мощния токсин епибатидин.

"Русия твърди, че Навални е починал от естествена смърт. Но предвид високата токсичност на епибатидина и съобщените симптоми, отравянето е доста вероятната причина за смъртта му. Навални е починал в наказателна колония, което означава, че руските власти са имали средства, мотив и възможност да му дадат тази отрова", пише в съвместното изявление, разпространено в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността.

Все още не е ясно как проби от тъканите на Навални са попаднали в западни лаборатории, обръща внимание ДПА. Международната правозащитна организация "Амнести интернешънъл" призова за изясняване на обстоятелствата около смъртта му.

През 2020 г. Навални оцеля по чудо при опит за покушение с бойното отровно вещество "Новичок".