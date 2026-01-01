Окръжната прокуратура в Габрово продължава интензивното събиране на доказателства по всички версии за възникването на пожара в склад за боеприпаси на завод „ЕМКО“ край село Белица, община Трявна, съобщиха от институцията.

В хода на досъдебното производство са назначени множество експертизи – пожаротехническа, химическа, комплексна, строително-оценъчна, ДНК, дактилоскопна и две видеотехнически експертизи.

До момента са разпитани 11 свидетели, като предстои да бъдат разпитани и други, установени в хода на разследването. Възложено е и извършването на анализ на движението на съхраняваните в компрометирания склад материали, включително на данните за тяхното постъпване и излизане от обекта.

Разпоредено е извършването на оперативно-издирвателни действия от Териториалната дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) – Габрово и Областната дирекция на МВР – Габрово. Целта е да бъде разширена и конкретизирана първоначално събраната информация и да бъдат обезпечени и приобщени доказателства относно причините за пожара, довел до взривовете, както и за евентуалната съпричастност на конкретни хора.

Към момента нито една от първоначалните версии за причината за възникналия пожар не е изключена, посочват от Окръжна прокуратура – Габрово. Разследването продължава под ръководството на прокуратурата.

Взривът и последвалите пожари в складова база и околността на „ЕМКО“ край село Белица възникнаха на 10 август. Първоначално бе съобщено за пожар в камион, след което последваха взривове в част от складовете на предприятието. Районът бе отцепен, а системата BG-Alert бе активирана с предупреждение към населението да следва указанията на органите на МВР и да избягва района.

При инцидента няма жертви и пострадали. След взривовете от излетели отломки възникна пожар, който се разпространи и в горски територии извън района на предприятието. Пожарът бе овладян, като по данни на главен комисар Александър Джартов към 10 август не е имало опасност от разпространението му на по-голяма територия.

Във връзка с инцидента бяха предприети превантивни действия за извеждане на хора от близките райони, а по-късно бе въведено частично бедствено положение в 500-метрова зона около обекта.

На 12 август на територията на завода бе извършено контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи. Допълнителни контролирани взривявания бяха извършени и на 28 август в зоната на обявеното частично бедствено положение.