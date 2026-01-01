Руските удари по складове на книгоиздатели в Украйна унищожиха 1,2 млн. учебници – това е близо една десета от целия наличен тираж. Как ще учат украинските деца, които на 1 септември тръгват на училище?

В началото на новата учебна година училищата в Украйна са изправени пред недостиг на учебници. Издателствата ги отпечатаха навреме, но не успяха да ги доставят до училищата, тъй като руските удари по складовете на 19 юли и 1 август унищожиха 1,2 милиона учебници – приблизително 9,5% от целия тираж, отпечатан през тази година. В парично изражение щетите достигат 150 милиона украински гривни, пише Deutsche Welle .

Недостигът на учебници ще засегне ученици от четвърти и девети клас

Директорът на държавния „Институт за модернизация на образователното съдържание" Евгений Баженков казва пред ДВ, че учебниците за всеки клас се отпечатват на всеки пет години. 2026 г. е годината, в която трябва да бъдат осигурени учебници за учениците от четвърти и девети клас. Сега учениците от тези два конкретни класа, за които бяха отпечатани учебници по всички предмети, включително и учебници за украинските училища в чужбина, с общ тираж от около 13 милиона екземпляра, могат да останат отчасти без учебници. В резултат от руските обстрели са засегнати тиражите на учебници по чужди езици, включително английски и немски, украински език, история на Украйна и други. Някои тиражи са унищожени частично, а по няколко предмета – напълно.

Ще успеят ли да доставят учебниците навреме?

Според плана деветокласниците трябваше да получат учебниците си до 1 септември, а четвъртокласниците – до 1 октомври. Този график е свързан с капацитета на печатниците: те могат да отпечатват около 1,5 милиона учебника на месец, а печатът започва още от април. „Към днешна дата над 70 процента от учебниците вече са в учебните заведения, а още около 20 процента са в процес на доставка. Доставките за деветокласниците към 1 септември са от около 90 процента", казва Баженков.

Унищожените тиражи ще бъдат допечатани и доставени с известно закъснение – до 1 октомври или до 1 ноември. Но за това не достигат средства, тъй като общият бюджет за отпечатването на учебници тази година възлизаше на около 2 милиарда украински гривни. Тези средства бяха достатъчни. Проблемът обаче не е свързан само с унищожаването на складове с готова продукция. Руските удари са повредили печатарските мощности, поради което поръчките трябва да се прехвърлят към други производствени мощности.

Докато се отпечатват унищожените учебници, Министерството на образованието и науката на Украйна съветва училищата да работят с дигиталните версии. „На 1 септември учениците в Украйна ще имат достъп до информацията: едни с хартиен учебник, други с електронен учебник. Тоест всяко дете ще има достъп до учебника в хартиен или електронен формат", увери министърът на образованието Андрей Бутенко в коментар за „Телеграф". Електронните копия на учебниците в Украйна са достъпни за всички от 1-ви до 11-ти клас. Всеки може да ги изтегли, не само учениците: родителите могат да разпечатат отделни раздели или страници самостоятелно или в училище. Освен това има и интерактивни електронни приложения – това са пълноценни електронни учебници с интерактивни материали и задачи.

„Дигиталните учебници са добра алтернатива. Печатните учебници на детето ми се съхраняват у дома, по тях то си прави домашните, а на уроците ходи с таблет. Така училищната раница не е твърде тежка и гърбът на детето е по-здрав. Има деца, които, напротив, у дома работят на компютъра с помощта на електронните учебници, което е удобно", разказа пред ДВ майка на осмокласник от Киев. Въпреки това в регионите около фронта дигиталните решения се сблъскват с липсата на електроенергия и интернет връзка. Затова в момента заедно с издателите се проучва възможността учебникът да се изтегля и с него да се работи в офлайн режим. Що се отнася до техниката, според Баженков повечето училища имат достъп до интернет и разполагат с компютри.