В неделя Столичната община отбелязва Съединението на България с официална церемония пред мавзолея костница на княз Александър І Батенберг и инициативата „Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд клишето", в която младите хора на столицата говорят за българската история.

От 11:00 ч. пред мавзолея костница на княз Александър І Батенберг (бул. "Васил Левски" № 81) ще се състои тържествено събитие за отбелязване на 141-ата годишнина от Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Слова по повод празника ще произнесат кметът на Столична община Васил Терзиев и Марио Мишев от Сдружение "Българска история". В програмата ще участват Националната гвардейска част, вокална формация „Българи" и актрисата Силвия Лулчева. Церемонията е част от Календара на културните събития на Столичната община.

По случай 141 години от Съединението на България и 118 години от обявяването на независимостта на България Столичната община съвместно с БНР – Програма „Христо Ботев" се обърна към младите хора на София, за да чуе тяхното мнение за историческите дати и събитията около тях, да научи какво им е липсвало в училище относно общуването им с миналото и какво биха желали да прочетат в учебника по история.

„Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд клишето" е името на инициативата, която среща на 6, 15 и 22 септември два отбора младежи – ученици от клубовете по дебати на Частно средно училище „Увекинд", Частна гимназия по дигитални науки „Софтуни Будител" и Американския колеж. Отборите ще бъдат водени от менторите доц. Алека Стрезова от Института за исторически изследвания на БАН и преподавател в НБУ, и доц. Стефан Дечев, преподавател в множество европейски университети и в Нов български университет. И двамата са автори на книги за Съединението. Водещ на срещите в ефир ще бъде Димитър Атанасов. На 6 септември от 09:30 ч. домакин е ефирът на „Гласът на времето", на 15 септември – предаването „Какво се случва?", на 22 септември – предаването „Нашият ден".

На 6 септември Общински културен институт Научнообразователен детски център „Музейко" отбелязва Деня на Съединението с работилницата „Символите на България", подходящо за деца на и над 7-годишна възраст. Децата ще научат историите зад националните ни символи, а след това ще създадат свой отпечатък чрез техниката линогравюра. Децата ще научат за несломимия български дух, а всяко от тях ще може да измайстори български символ чрез техниката линогравюра. Работилницата започва в 14:00 ч., продължителността ѝ е 40 минути.