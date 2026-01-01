Пет бебета се родиха по естествен път в столичната болница „Шейново“ само в рамките на 10 минути. За щастливия момент съобщиха от лечебното заведение в публикация във Facebook.

Ражданията са се случили в изключително динамичен момент, когато четири от общо петте родилни зали в отделението са били заети едновременно.

Три от жените са родили по едно дете, а четвъртата е дала живот на близнаци. Така само за 10 минути на бял свят са се появили общо пет бебета.

Всички екипи са били ангажирани и са работили в синхрон. От „Шейново“ подчертават, че именно в подобни интензивни моменти най-ясно се виждат опитът, спокойствието и професионализмът на лекарите и акушерките.

Подкрепата за естественото раждане е сред основните приоритети на болницата. От лечебното заведение посочват, че се стремят да дадат на всяка жена възможност да роди по естествен път, когато това е безопасно за нея и за бебето.

От „Шейново“ отправиха поздравления към майките и медицинските екипи, които са били до тях в този специален момент, и приветстваха новородените.