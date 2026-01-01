Обявеният за издирване инфлуенсър Стоян Колев е бил задържан в Испания и по-точно във Валенсия, каза пред журналисти в Момчилград министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

„Щяхме да го заловим още в Румъния, нямаше Европейска заповед за арест. В момента, в който излезе, се организирахме, намерихме местоположението му и го задържахме“, коментира министърът.

Той не отговори конкретно кога се очаква Колев да пристигне в България. Уточни само, че има процедура, която ще бъде спазена възможно най-бързо. Попитан дали Шенген пречи за залавяне при подобни случаи, той отговори, че ако нещо пречи, това е безпрепятственото преминаване на границата от страна на издирваните.

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„Но имаме отлично сътрудничество с всички служби в рамките на Шенгенското пространство. Няма как едно такова пътуване да продължи дълго, сами се убедихте“, заключи министър Демерджиев.

Тридесет и девет годишният Стоян Колев беше арестуван на автомагистрала (АМ) „Тракия“ за шофиране под въздействие на наркотици и пътно хулиганство. Съдът в Пазарджик му наложи мярка „домашен арест“, която той наруши и избяга, заради което бе обявен и за издирване.