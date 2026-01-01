Продължават минималните колебания на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

При пост Силистра е отчетено повишение с 2 см. При Ново село е отчетен застой, а при останалите водомерни постове е отчита минимално понижение с 1-2 см.

По информация на дирекция „Речен надзор“ вчера в района на котвена стоянка край Русе е заседнал натоварен самоходен плавателен съд, които е извън корабоплавателния път. Няма опасност от замърсяване.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Хидроложката обстановка остава усложнена.