С модерна аудио гид система вече разполагат АМР „Царевец“ и мултимедийният посетителски център „Царевград Търнов“.

Новата услуга има за цел да обогати туристическото преживяване и да улесни достъпа до богатата история на старопрестолния град, съобщиха от община Велико Търново.

Системата предлага беседи за славната история на Второто българско царство в три различни езика - български, английски и румънски, за да отговори на нуждите както на българските, така и на чуждестранните посетители. Приложението се зарежда изцяло в телефона още при първото отваряне, така че разказът върви без прекъсване дори при временна липса на покритие на мрежата.

„Царевград Търнов - Звук и светлина”: Неповторима атракция и емблема на историческата и духовна столица на България (СНИМКИ/ВИДЕО)

Историята за Второто българско царство, столичния Търновград и династията на Асеневци следва естествения маршрут в крепостта - от главния вход през Първа и Трета порта, покрай Асеневата кула, Царския дворец и до Патриаршията. В представените 20 сцени място намират Балдуиновата кула, Лобната скала и всяко кътче на Царевец.

В мултимедийния център аудио гидът обяснява отделните сцени и експонати в удобен за посетителя ред и дава контекста, който иначе се получава само с екскурзовод. Така центърът работи и като въведение към историята на средновековната столица преди изкачването на хълма или като обобщение след него.

Община Велико Търново

„Внедряването на тези аудио гид системи е поредната стъпка от стратегията на Община Велико Търново за дигитализация и модернизация на културно-историческия туризъм. Стремим се да предложим услуга на световно ниво, която да направи безценното ни наследство още по-достъпно и разбираемо за всеки индивидуален посетител“, споделя д-р Павел Христов, началник на отдел „Дигитализация, техническо и информационно обслужване и сигурност“.

Указанията за достъп и ползване са поставени на касите на Царевец. Аудио гид система ще е на разположение на индивидуалните туристи и в Мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов“.