Учени откриха малък, жълтеникав планински рогат дракон в Тайланд и го нарекоха Acanthosaura syrax на името на дракон от сериала на HBO "Домът на дракона“. Срещан само в тясна ивица високопланински гори, отличителният нов вид може да се превърне в водеща фигура в защитата на рядкото си планинско местообитание, пише ScienceDaily.

Изследователи са идентифицирали нов вид гущер, живеещ във високопланинските гори на Западен Тайланд. Видът acanthosaura syrax е получил името си от Сирах – драконът, язден от кралица Ренира Таргариен в " Домът на дракона“. Acanthosaura syrax принадлежи към група агамидни гущери, известни като планински рогати дракони, които се отличават с бодливите гребени, които се простират по врата и гърба.

Изследователи откриват вида във вечнозелена гора в Национален парк Мае Уонг, в провинция Так-Кампхенг Пхет, на надморска височина над 1300 метра. Досега не е откриван никъде другаде. Откриването му увеличава броя на разпознатите видове от рода Acanthosaura до 23.

Изследването е ръководено от Порамад Тривалайрат и колеги от Кралската академия Чулабхорн и Университета Касетсарт. Екипът умишлено е избрал името Сиракс, защото няколко черти на измисления дракон са отразени в новоописания гущер.

Защо учените са избрали името Сиракс?

Във фентъзи поредицата Сиракс е известна с поразителното си жълто оцветяване, сравнително малкия си размер в сравнение с други дракони и необичайно високото си производство на яйца.

Изследователите са наблюдавали подобни характеристики при A. syrax . Гущерът има жълтеникаво-зелено оцветяване, нарежда се сред най-малките видове в рода си и произвежда сравнително големи кладенци от яйца за размера на тялото си. Учените са предложили "Syrax mountain horned dragon“ (планински рогат дракон Сиракс) като негово английско общо наименование, заедно с тайландско име, което носи същото значение.

Видът е отличителен не само с вдъхновеното от фентъзи име. Той има най-малките люспи на врата и гърба, документирани досега в рода, както и като цяло малък размер на тялото. За разлика от няколко близкородствени вида, той няма черно петно ​​около окото. Вместо това има характерна тъмна маркировка на яката.

ДНК потвърждава различен вид

Генетични тестове потвърдиха физическите разлики, наблюдавани от изследователите. Анализ на два гена показа, че A. syrax е генетично различен от най-близкия си известен роднина, A. lepidogaster , както и от всеки друг разпознат вид в групата.

Новооткритият гущер изглежда обитава само тясна зона от високопланински гори. Според изследователите, суровият ландшафт естествено разделя популациите му в планинската верига, което би могло да направи вида особено уязвим, ако местообитанието му е изправено пред допълнителен натиск.

Екипът настоява за по-силна защита на високопланинските гори на Мае Уонг. Те предполагат, че A. syrax може да се превърне във водещ вид за опазване в региона, присъединявайки се към други редки животни, срещащи се там, включително азиатската горска костенурка, листната костенурка на Олдъм и индокитайския тигър.