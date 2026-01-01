Учени откриха малък, жълтеникав планински рогат дракон в Тайланд и го нарекоха Acanthosaura syrax на името на дракон от сериала на HBO "Домът на дракона“. Срещан само в тясна ивица високопланински гори, отличителният нов вид може да се превърне в водеща фигура в защитата на рядкото си планинско местообитание, пише ScienceDaily.
Изследователи са идентифицирали нов вид гущер, живеещ във високопланинските гори на Западен Тайланд. Видът acanthosaura syrax е получил името си от Сирах – драконът, язден от кралица Ренира Таргариен в " Домът на дракона“. Acanthosaura syrax принадлежи към група агамидни гущери, известни като планински рогати дракони, които се отличават с бодливите гребени, които се простират по врата и гърба.
Изследователи откриват вида във вечнозелена гора в Национален парк Мае Уонг, в провинция Так-Кампхенг Пхет, на надморска височина над 1300 метра. Досега не е откриван никъде другаде. Откриването му увеличава броя на разпознатите видове от рода Acanthosaura до 23.
Изследването е ръководено от Порамад Тривалайрат и колеги от Кралската академия Чулабхорн и Университета Касетсарт. Екипът умишлено е избрал името Сиракс, защото няколко черти на измисления дракон са отразени в новоописания гущер.
Защо учените са избрали името Сиракс?
Във фентъзи поредицата Сиракс е известна с поразителното си жълто оцветяване, сравнително малкия си размер в сравнение с други дракони и необичайно високото си производство на яйца.
Изследователите са наблюдавали подобни характеристики при A. syrax . Гущерът има жълтеникаво-зелено оцветяване, нарежда се сред най-малките видове в рода си и произвежда сравнително големи кладенци от яйца за размера на тялото си. Учените са предложили "Syrax mountain horned dragon“ (планински рогат дракон Сиракс) като негово английско общо наименование, заедно с тайландско име, което носи същото значение.
Видът е отличителен не само с вдъхновеното от фентъзи име. Той има най-малките люспи на врата и гърба, документирани досега в рода, както и като цяло малък размер на тялото. За разлика от няколко близкородствени вида, той няма черно петно около окото. Вместо това има характерна тъмна маркировка на яката.
ДНК потвърждава различен вид
Генетични тестове потвърдиха физическите разлики, наблюдавани от изследователите. Анализ на два гена показа, че A. syrax е генетично различен от най-близкия си известен роднина, A. lepidogaster , както и от всеки друг разпознат вид в групата.
Новооткритият гущер изглежда обитава само тясна зона от високопланински гори. Според изследователите, суровият ландшафт естествено разделя популациите му в планинската верига, което би могло да направи вида особено уязвим, ако местообитанието му е изправено пред допълнителен натиск.
Екипът настоява за по-силна защита на високопланинските гори на Мае Уонг. Те предполагат, че A. syrax може да се превърне във водещ вид за опазване в региона, присъединявайки се към други редки животни, срещащи се там, включително азиатската горска костенурка, листната костенурка на Олдъм и индокитайския тигър.