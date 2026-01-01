Румънският дистрибутор на горива "JT Grup Oil" завърши изграждането на нов частен терминал за нефтопродукти в пристанище Констанца след инвестиция от около 30 милиона евро, като по този начин добави към пазара годишен капацитет за обработка от до един милион тона, съобщи агенция Аджерпрес.

"JT Terminal" разполага с осем резервоара с общ статичен капацитет за съхранение от 31 500 тона и е проектиран да обработва до един милион тона нефтопродукти годишно чрез ротация на запасите, се посочва в изявление на компанията.

Инфраструктурата може да обслужва баржи с товароносимост от 3000 до 9000 тона, да обслужва едновременно 16 железопътни вагона по две успоредни линии и да обработва до 100 автоцистерни на ден.

Според компанията местоположението на терминала в черноморското пристанище Констанца, достъпът му до коридора Дунав–Черно море и връзките му между морския и речния транспорт, както и между железопътната и пътната инфраструктура, осигуряват значително логистично предимство за Румъния, Република Молдова, Сърбия и Украйна.

„Терминалът създава нов пункт за приемане, съхранение и разпределение на нефтопродукти и допринася за укрепването на ролята на пристанището в Констанца в логистичните потоци към Република Молдова, Сърбия и Украйна“, заявиха от компанията.

"JT Grup Oil" посочи, че терминалът е проектиран да обслужва както Румъния, така и Република Молдова, Сърбия и Украйна, и да подпомага развитието на нови търговски потоци към тези пазари.

„Завършването на терминала на JT бележи края на най-сложния инвестиционен проект, който "JT Grup Oil" е предприемала досега. Започнахме тази инвестиция в отговор на конкретна пазарна нужда – Румъния се нуждае от допълнителен капацитет за внос, съхранение и дистрибуция на по-големи обеми нефтопродукти“, заяви председателят на борда на директорите и главен изпълнителен директор на компанията Богдан Алдя.

„Днес тази инфраструктура вече съществува, а инвестицията надхвърля рамките на развитието на нова бизнес линия за "JT Grup Oil". Терминалът добавя капацитет за внос, съхранение и дистрибуция на пазара и допринася за диверсифицирането на инфраструктурата, чрез която Румъния може да осигури нуждите си от нефтопродукти“, добави той.

Основният акционер Жан Пол Тукан заяви, че проектът е финансиран чрез румънски частен капитал, банково финансиране и европейски фондове.

„Освен значението на JT Terminal за развитието на компанията, ние създадохме инфраструктура, която предоставя на икономиката нов канал за доставка на нефтопродукти, способен да поддържа снабдяването на Румъния, Република Молдова, Сърбия и Украйна“, заяви Тукан.

Компанията заяви, че новата инфраструктура би могла да допринесе за увеличаване на търговските обеми, привличане на международни партньори и развиване на нови търговски потоци към четирите пазара. Тя посочи, че компании от Република Молдова, Сърбия и Украйна вече са проявили търговски интерес към използването на новите логистични възможности още по време на разработването на проекта.

„Сега разполагаме с необходимата инфраструктура, за да обработваме обеми до един милион тона годишно и да развиваме партньорства с големи международни компании, както и нови търговски потоци през пристанището в Констанца“, заяви Алдя.

"JT Grup Oil" разработва също така нов терминал за битум и проект в Дубова, разположен на стратегически пункт за влизане и излизане на румънската граница. Очаква се последният да има производствен капацитет от 20 000 тона месечно и да подпомага трансграничния поток на нефтопродукти.

"JT Grup Oil" е румънска компания за дистрибуция на горива, котирана на Букурещката фондова борса.