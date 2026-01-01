Спасители в Непал откриха днес живи двама души – китайски гражданин в тунел на водноелектрическа централа и жена в къща в град Нувакот – 10 дни след опустошителните наводнения в страната, предаде Асошиейтед прес.

Китаецът е третият работник, изваден жив от хидроенергийния комплекс „Тришули“. Вчера двама непалски работници бяха спасени от тунел на ВЕЦ „Тришули 3А“.

Непалската армия съобщи, че китайският гражданин е бил изваден жив от тунел с дължина 225 метра и състоянието му се оценява от медици. Снимки показват как той е евакуиран с хеликоптер, а военен медик го преглежда по време на полета.

Около 900 работници от 12 хидроенергийни проекта в Непал са в неизвестност, като се смята, че около 500 от тях са блокирани в различни тунели, съобщиха властите.

Жената е била извадена жива от къща в град Нувакот, съобщи говорител на непалската армия. Тя е транспортирана по въздух до Катманду.

Най-малко 1300 души загинаха при наводненията на 26 август, които вероятно са били предизвикани от срутване на ледник, а повече от 5000 души остават в неизвестност, по данни на непалската агенция за управление при бедствия.