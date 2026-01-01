С предложение за брак във въздуха започна инициативата „Ново небе за Узунджово" на бившата военна авиобаза край едноименното хасковско село, сега лицензирано за леки въздухоплавателни средства под 5700 кг с нетърговска цел летище.

По време на полет с хеликоптер Апти Айхан попита и получи „да“ на предложението за брак от своята любима Ферище Маказ. Двамата подписаха „Декларация за съвместен полет" в присъствието на зам.-кмета на Хасково Динко Тенев след приземяването.

Инициативата „Ново небе за Узунджово" е организирана от Авиоклуб „Хасково" и подкрепена от местната община. Тя е и в календара на Дните на Хасково преди празника на града 8 септември - Рождество на Пресвета Богородица.

„Организираме това събитие за децата ни - да запалим у тях страстта към летенето", каза на откриването Иван Минев от авиоклуба. Той припомни, че след лицензирането на пистата Общината е възстановила два от хангарите, в които в момента има летателна техника. Благотворителната цел на авиошоуто е събирането на средства за реставрация на изтребителя МиГ 21 №411, който в момента е на пилон на входа на летището.

Програмата продължава до 19:00 часа и предвижда демонстрационни полети, разговори с инструктори, скара - фест. На разположение са близо 20 самолета, като има възможност и за въздушна разходка срещу 70 евро.