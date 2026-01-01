Българското правителство ще положи всички усилия за постигане на справедливост по казуса на Ива Михайлова, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова, която се срещна днес с Христина Михайлова, майка на младото момиче. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР).

МВнР към РСМ: Настояваме Ива Михаилова да получи достъп до адекватна медицинска грижа

Министър Петрова изрази институционалната, но и личната си загриженост и съпричастност към тежкото здравословно състояние на 23-годишната българка и трудната ситуация, в която се намират тя и нейното семейство, посочиха от МВнР.

Разследване, съмнения и протести около делото срещу Ива Михайлова в Северна Македония

Външният министър запозна Христина Михайлова с действията, които МВнР е предприело до този момент във връзка с отказа на властите в съседната страна да бъде разрешено на Ива да получи необходимото ѝ лечение в чужбина. България оказва необходимата подкрепа от гледна точка осигуряването на най-добрата правна защита по казуса, информираха от външното ни министерство.

Министър Петрова подчерта, че страната ни остава непоколебимо ангажирана в усилията за бързо и успешно приключване на случая. "Моля Ви да предадете на Ива, че не е сама и може да продължи да разчита на нашата подкрепа в този труден за нея и Вас момент", заяви още Петрова, цитирана в съобщението.

На 31 август граждани се събраха в подкрепа на Ива Михайлова пред посолството на Република Северна Македония в София. Демонстрацията е организирана от фондация "Македония".

В последния ден на август в Кочани, Република Северна Македония, се състоя съдебно заседание по делото срещу Ива Михайлова, на което присъстваха народни представители от българския парламент, за да проследят хода на делото и спазването на правото на Михайлова на справедлив процес. В Кочани бяха депутатите Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев ("Прогресивна България"), Георг Георгиев и Красимир Терзиев (ГЕРБ), Елисавета Белобрадова ("Демократична България"), Ангел Георгиев и Кръстьо Врачев ("Възраждане").