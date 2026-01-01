Първа елиминация очаква номинираните участници в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Битката за оцеляване ще предложи изпитания за издръжливост, точност, търпение и прецизност, а победителят в нея ще грабне и награда от 100 златни гроша.

Преди да стъпят на Арената обаче, петимата номинирани Марио, Теодора, Кристина, Йоанна и Жани ще вземат участие в Съвета на осъдените, където водещата Ивет Лалова ги очаква с поредица от изненади. Докоснатите от съдбата играчи ще имат възможност да се спасят от сблъсъка за оцеляване.

Кой ще успее да се върне при племето си и кой ще се сбогува с Дивия север завинаги, ще разберете в епизода на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.