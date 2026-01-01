Националният изпълнителен комитет на ВМРО – БНД взе решение да подкрепи кандидатурите на Илияна Йотова за президент на Република България и Кирил Вълчев за вицепрезидент на предстоящите президентски избори, които са насрочени за 25 октомври 2026 г. Настоящото решение на НИК на ВМРО – БНД ще бъде представено и на Организационния съвет на партията, съобщиха от пресцентъра й.

Подкрепата на ВМРО е продиктувана от необходимостта България да има стабилна и отговорна президентска институция, която да защитава българските национални интереси, правата и свободите на българите зад граница.

„ВМРО винаги е отстоявала позицията, че президентската институция трябва да бъде гарант за държавността, националния суверенитет, сигурността, демокрацията и достойнството на българските граждани“, пише още в позицията им.

„За нас интересите на българската нация и държава винаги са стояли над тясно партийните интереси и сме убедени, че кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев най-пълноценно би отстоявала интересите на българския народ в днешния свят на несигурност, международни конфликти и икономическа криза“, заявяват от Националния изпълнителен комитет на ВМРО – БНД.