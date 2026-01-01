Пожарът над село Антон отново е активен, а силният вятър го носи надолу по склона към боровата гора. Призивът на кмета на селото Андрей Симов е за доброволци.

Пожарникари и доброволци гасят пожар край село Дъбрава (СНИМКИ)

"Моля всеки, който има възможност, да се отзове до "Пресечения камък", местност "Сикериша". На място работят екипи на пожарната и Национален парк „Централен Балкан“, казва той.

"Предвид сложната обстановка и силния вятър, всеки който успее да се качи до пресечения камъка, да не се включва преди да наредят пожарникарите", призовава още Симов.