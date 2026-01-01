Росен Русанов е новият кмет на община Полски Тръмбеш, в село Масларево избраха Петранка Маринова. Решенията са публикувани на официалната страница на Общинската избирателна комисия (ОИК).

Кандидатът, издигнат от инициативен комитет – Росен Русанов, който беше единственият регистриран кандидат в частичните избори за кмет на община Полски Тръмбеш, е получил 1279 действителни гласа от общо 10 573 души, имащи право на вот.

Освен за кмет на общината, жителите на село Масларево гласуваха и за кмет на населеното място. Около 350 гласоподаватели имаха възможност да избират измежду двама кандидати – Петранка Маринова, издигната от Коалиция от партии (КП) „БСП – Обединена левица“, и Йордан Йорданов, подкрепен от КП „Продължаваме промяната – Демократична България“. Със 131 действителни гласа ОИК – Полски Тръмбеш обяви Петранка Маринова за избрана за кмет на кметството на първи тур.

Изборният ден в община Полски Тръмбеш протече нормално и приключи снощи в 20:00 ч., без регистрирани нарушения, каза за БТА секретарят на ОИК Йоана Иванова.