Частични местни избори се проведоха в редица населени места в страната в неделя.

Кметът на село Рудник, Варненска област, ще бъде избран на балотаж. На частичните местни избори се явиха четирима кандидати. Най-много гласове има Мария Христова-Йорданова, издигната от ГЕРБ. В нейна подкрепа са 92 от действителните бюлетини. На втория тур, който ще се състои на 25 октомври, ще се яви и независимият кандидат Снежанка Гайдарова, за която са гласували 76-има от избирателите в Рудник, съобщава кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

Донка Манова и Калинка Баръмова са избрани съответно за кметове на сливенското село Трапоклово и новозагорското село Съдийско поле, съобщава кореспондентът на БТА в Сливен Велина Василева.

Донка Манова, издигната от коалиция „БСП – Обединена левица“, е избрана за кмет на Трапоклово на първи тур със 157 действителни гласа. Нейният опонент Николай Николов, кандидат на ГЕРБ, също участва в надпреварата за кметския пост. Частичният вот в Трапоклово беше насрочен след смъртта на дългогодишния кмет Кирил Киров, който загина при инцидент с трактор.

За кмет на Съдийско поле, община Нова Загора, е избрана Калинка Баръмова, издигната от ГЕРБ. Тя е получила 155 действителни гласа. Нейният опонент Мария Жендова беше издигната от инициативен комитет. Частичните избори в селото бяха насрочени след смъртта на кмета Минчо Баръмов.

Балотаж за избор на кмет на кметство ще се състои в следващата седмица в старозагорското село Яворово. Това съобщи председателят на Общинската избирателна комисия Теодора Крумова. Тя уточни, че за поста ще се борят Станимир Стойчев, издигнат от партия „Възраждане" и Жечо Жечев, издигнат от ГЕРБ, посочва кореспондентът на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.

На проведения първи тур на частичните местни избори Стойчев получи 94 гласа, Жечев – 81 гласа, а третият кандидат- Росица Николаева, която е независим кандидат, спечели 56 гласа. За избран на втория тур ще бъде обявен кандидатът получил повече действителни гласове от своя опонент.

До частичните избори се стигна, след като избраната на редовните избори през 2023 година Стефка Иванова подаде молба към ОИК, с която заяви желание пълномощията ѝ бъдат прекратени предсрочно поради здравословни проблеми.

Единственият кандидат за кмет на село Драгомъж в община Исперих Нургин Басри печели частичните местни избори в населеното място. Той бе издигнат за поста от „Движение за права и свободи“. Кандидатът получава 101 гласа, съобщи кореспондентът на БТА в Разград Садет Кърова. До частичните избори се стигна, след като ОИК - Исперих констатира предсрочното прекратяване на пълномощията на досегашния кмет Синан Незир заради влязла в сила присъда.

На частичните избори за кмет на крумовградското село Токачка на 18 октомври е избран Юсеин Салиф. Кандидатът е получил 113 действителни гласа от 114 гласували. До избори за кмет на кметство се стигна след кончината на избраният на местния вот през 2023 г. Мухамед Мустафа Имам в края на юли. Юсеин Салиф от ДПС беше единствен кандидат за кмет. Регистрация за участие бяха подали общо две партии – ДПС и ГЕРБ, но кандидат издигна само едната, съобщава кореспондентът на БТА в Кърджали Валентина Стоева.

Ихсан Селимов е новият кмет на омуртагското село Обител. Кандидатът на ДПС е избран на частичните избори със 140 действителни гласа. В единствената избирателна секция в селото своя вот са дали 258 от общо 653-ма имащи право на глас. За другия кандидат – Джелял Мустафов, издигнат от ПП „Величие“, са гласували 113 души, пет са бюлетините „не избирам никого“, каза Илиев. Избирателната активност в селото на частичните местни избори е над 40%, отчетоха от ОИК.

До частичните избори в Обител се стигна след като в началото на юни пълномощията на кмета Исмет Ереджебов бяха прекратени предсрочно, съобщава кореспондентът на БТА в Търговище Боряна Димитрова.

Росен Русанов е новият кмет на община Полски Тръмбеш, в село Масларево избраха Петранка Маринова. Решенията са публикувани на официалната страница на Общинската избирателна комисия (ОИК).

Кандидатът, издигнат от инициативен комитет – Росен Русанов, който беше единственият регистриран кандидат в частичните избори за кмет на община Полски Тръмбеш, е получил 1279 действителни гласа от общо 10 573 души, имащи право на вот.

Освен за кмет на общината, жителите на село Масларево гласуваха и за кмет на населеното място. Около 350 гласоподаватели имаха възможност да избират измежду двама кандидати – Петранка Маринова, издигната от Коалиция от партии (КП) „БСП – Обединена левица“, и Йордан Йорданов, подкрепен от КП „Продължаваме промяната – Демократична България“. Със 131 действителни гласа ОИК – Полски Тръмбеш обяви Петранка Маринова за избрана за кмет на кметството на първи тур, съобщава кореспондентът на БТА в Свищов Антоанета Бълдъркова.

В село Царева ливада, община Дряново, кандидатът на "БСП - Обединена левица" Марияна Георгиева спечели убедителна победа срещу опонента си с 202 на 44 гласа. В село Трапоклово, община Сливен, Донка Манова спечели със 157 на 40 гласа. Васил Дойчев победи в село Искрец, община Своге, с 390 гласа срещу основния му опонент с 220, съобщават от пресцентъра на партията.