34-годишен мъж е бил намушкан с нож след скандал в центъра на село Едрево, община Николаево. Инцидентът е станал на 17 октомври, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен около 18:08 часа в Районното управление в Казанлък от Филиала за спешна медицинска помощ в Гурково, където бил приет мъж с прободна рана.

Пристигналите на място полицаи установили, че пострадалият е на 34 години. Той разказал, че след възникнал скандал с 32-годишен мъж в центъра на селото, по-младият извадил нож и го намушкал.

Мъж е в тежко състояние, след като е намушкан с нож

След като бил установен, 32-годишният мъж представил различна версия за случилото се. По думите му 34-годишният го ударил с дървена бухалка, а той извадил джобно ножче, за да се защити, и го намушкал.

Пострадалият е прегледан и обслужен амбулаторно в Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора, след което е освободен. Няма опасност за живота му.

32-годишният също е бил прегледан от медици в Гурково, но е отказал медицинска помощ.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. Извършен е оглед на местопроизшествието, а по случая е образувано бързо производство.