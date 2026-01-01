Владимир Путин
Владимир Путин / Sputnik чрез AP/БТА

Руският президент Владимир Путин подкрепи предложения на премиера Михаил Мишустин за редица кадрови промени в правителството, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция Интерфакс.

Премиерът е представил на държавния глава предложенията си, които са получили президентското одобрение, на работна среща днес сутринта.

„Тази сутрин президентът Владимир Путин проведе работна среща с председателя на правителството Михаил Мишустин. Наред с обсъждането на актуални въпроси от социално-икономическото развитие на страната, премиерът представи на държавния глава предложенията си за редица кадрови промени в правителството“, заяви Песков пред медиите.

„Тези предложения получиха подкрепата на президента Путин“, добави говорителят на Кремъл.

Съгласно руската конституция кандидатурите ще бъдат внесени от премиера за утвърждаване от Държавната дума.

Асен Георгиев/БТА
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