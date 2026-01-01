42-годишен собственик на ресторант е пострадал при сбиване с двама клиенти пред заведението му в Казанлък. Инцидентът е станал на 18 октомври, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден от самия собственик на ресторанта. На място незабавно е изпратен полицейски екип.

Пристигналите униформени установили, че между 42-годишния мъж и двама клиенти на 30 и 27 години възникнал словесен конфликт, който прераснал във физическа саморазправа.

Семейства се биха във входа на блок в Казанлък

В резултат на сбиването собственикът на заведението е пострадал и е настанен за наблюдение в болница в Казанлък. Няма опасност за живота му.

Двамата мъже на 30 и 27 години са задържани за срок до 24 часа.

На мястото на инцидента е извършен оглед. По случая е започнато разследване.