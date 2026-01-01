Семейства се сбиха в Казанлък, съобщиха от полицията.

На 21 март е получен сигнал за сбиване между семейства в гр. Казанлък във входа на жилищен блок на ул."Илинден".

При посещение на полицаи на място са установени пострадалите – четирима мъже на 41,35, 39 и 54 години, както и 37-годишна жена, като всички с оказана медицинска помощ и освободени без опасност за живота.

В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия са установени и задържани за срок до 24 часа участници в сбиването – двама мъже на 34 и 32 години, като участник в сбиването е установен и 48-годишен мъж, който е освободен без опасност за живота, поради здравословното му състояние не е задържан.

По случая е започнато разследване под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.