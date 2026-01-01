Множество предмети, вещества и заготовки, сред които устройства, наподобяващи капсул-детонатори, са открити в работилница в Казанлък. Сигналът е подаден от 55-годишен мъж, който разчиствал помещението на починалия си баща.

На 12 октомври около 12:50 ч. мъжът съобщил в Районното управление в Казанлък, че е намерил устройствата в работилницата. Баща му е починал през 2016 г.

На място са изпратени служители на полицията в Казанлък и на Дирекцията за специални операции и борба с тероризма (ДСОБТ) – София. Намерените предмети, вещества и заготовки са иззети от екип на ДСОБТ, като предстои да бъдат изследвани.

По случая е образувано досъдебно производство.