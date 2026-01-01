На частичните избори за кмет на крумовградското село Токачка на 18 октомври е избран Юсеин Салиф, пише в публикуваното решение на Общинската избирателна комисия.

Кандидатът е получил 113 действителни гласа от 114 гласували. Право на глас по избирателни списъци имаха 290 жители на кметството, а отчетената в края на изборния ден избирателна активност е 39,31 процента, пише на сайта на ОИК – Крумовград.

До избори за кмет на кметство се стигна след кончината на избраният на местния вот през 2023 г. Мухамед Мустафа Имам в края на юли.

Юсеин Салиф от ДПС беше единствен кандидат за кмет. Регистрация за участие бяха подали общо две партии – ДПС и ГЕРБ, но кандидат издигна само едната.