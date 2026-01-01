Работничка на 57 години е починала при трудова злополука вчера в обогатителен цех на „Мини Бобов дол“, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал, докато жената е работела на гумена транспортна лента. Тя е ударила главата си в бетонен парапет и е загинала на място.
Работник пострада тежко при трудова злополука в цех на ТЕЦ „Бобов дол“
Дежурна полицейска група от Районното управление в Бобов дол е извършила оглед на мястото на произшествието.
По случая е започнато разследване, уведомен е дежурен прокурор от Окръжната прокуратура в Кюстендил.