Стартира приемът на заявления за подпомагане по помощта de minimis за компенсиране на животновъдите, чиито стопанства попадат в зоните с въведени ограничителни мерки във връзка със заболяването шарка по дребните преживни животни, съобщиха от Министерство на земеделието.

Земеделските стопани ще могат да подават своите заявления в общинските служби „Земеделие“ към Министерството на земеделието и храните до 27 октомври 2026 г., включително.

Фермерите, които вече са подали заявления по предходния прием по извънредния de minimis за секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“ в периода от 15 септември до 2 октомври 2026 г., няма да е необходимо да кандидатстват повторно и да подават заявление за подпомагане. Мярката се въвежда с цел намаляване на административната тежест и за по-бързото предоставяне на финансовата подкрепа.

В случай, че стопаните не са кандидатствали по предходната помощ de minimis и фигурират в предоставената от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) информация за засегнатите стопанства, е необходимо да подадат заявление за подкрепа.

Общият финансов ресурс, утвърден на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, е в размер до 1,8 млн. евро. Подпомагането е насочено за покриване на част от разходите за изхранване на животните в засегнатите стопанства, като помощта е на стойност до 8 евро за едно живо дребно преживно животно.

Право на подпомагане имат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които отглеждат дребни преживни животни в регистрирани животновъдни обекти, попадащи в населените места с въведени ограничителни мерки от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Напомняме, че в периода юни – септември 2026 г. БАБХ констатира огнища на шарка по дребните преживни животни в областите Пловдив, Хасково, Стара Загора, Кърджали, Благоевград, Кюстендил, Ямбол и София. Във връзка с усложнената епизоотична обстановка бяха въведени ограничителни мерки, включително 5-километрови защитни и 20-километрови надзорни зони около установените огнища.