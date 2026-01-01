Жена е пострадала при верижна катастрофа с три автомобила на автомагистрала „Тракия“ в посока София, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Стара Загора.

Пътнотранспортното произшествие е станало на 18 октомври около 20:30 ч. на 160-ия километър. По първоначална информация лек автомобил „Тойота“, управляван от мъж на 20 години, е блъснал отзад лек автомобил „Форд“, управляван от жена на 53 години. Вследствие на удара „Форд“-ът се е ударил в задната част на движещия се пред него автомобил „Мазда“, управляван от мъж на 56 години.

Жената, шофирала лекия автомобил „Форд“ е прегледана от екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Чирпан и е транспортирана до болница в Стара Загора. След извършения преглед е освободена, без опасност за живота.

Тримата шофьори са тествани за употреба на алкохол, като пробите им са отрицателни. В Районното управление в Чирпан е започнато досъдебно производство.

Товарен автомобил, управляван от 56-годишен мъж, самокатастрофила, като инцидентът доведе до изтичане на гориво на 157-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София.