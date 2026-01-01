От 9 ч. на 19 октомври, понеделник, до 9 ч. на 23 октомври, петък, движението в участък от път I-7 Зимница - Ямбол при пътен възел „Зимница“ на магистрала „Тракия“ ще се осъществява двупосочно в една лента при скорост до 30 км/ч., съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Временната промяна в организацията е за ремонт на фуги на съоръжение на първокласния път при пресичането с магистралата. Трафикът по път I-7 ще преминава двупосочно в една лента с изчакване и ще се регулира със светофар.

Освен това, заради ремонтни дейности на настилката движението при 32-ия километър на автомагистралата в посока София ще се осъществява само в изпреварващата лента до 12:00 ч. Ограничено е преминаването по активната лента.

АПИ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.