В Плевен, при специализирана полицейска операция относно разпространение на стоки, обект на запазено търговско право, е иззето голямо количество перилни препарати, съобщи говорителят на Областна дирекция на МВР Мариана Цветкова.

Тя добави, че на пазар на ул. „Цар Самуил" в града е извършена проверка на импровизирана търговска маса, стопанисвана от 47-годишна. Установени са различни по вид и съдържание перилни препарати. В паркиран лек автомобил „Мерцедес", собственост на 49-годишен, са открити също перилни препарати. Иззети са 25 найлонови чували с вместимост 10 кг., 21 туби с вместимост шест литра - 130 пранета и седем туби с вместимост 3,9 литра – 60 пранета.

По случая е уведомен дежурен прокурор при Районна прокуратура – Плевен. За престъпление по чл.172 „б" от Наказателния кодекс е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава разследващ полицай.

През август плевенски полицаи иззеха над осем килограма тютюн с неплатен акциз.

В средата на юни полицията в Плевен иззе електрически строителни инструменти от запазени марки с предполагаема пазарна стойност е около 10 000 евро.

В началото на юни при специализирана полицейска операция срещу злоупотребата със защитени търговски марки в Пордим бяха иззети 586 артикула, имитиращи популярни марки.

В средата на май в магазин за дрехи в Плевен бяха открити 44 артикула, обозначени с логото на седем търговски марки, без съгласието на правопритежателя.