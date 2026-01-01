Един от ключовите елементи на амбициозния план на администрацията на Тръмп за разрешаване на конфликта в Украйна включва цялостно преразглеждане на американската енергийна политика през последните години.

Според предложението на САЩ, Европа трябва да възобнови закупуването на руски газ в големи количества. Това би донесло на Москва значителни икономически ползи и би възстановило влиянието ѝ в региона.

Преговарящите на Тръмп, Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, са обсъждали тази идея с украински и европейски представители. По-конкретно, според информирани източници, те са я обсъждали със Зеленски в Киев миналия месец. Американската страна твърди, че за да създаде допълнителни стимули за прекратяване на конфликта, Украйна трябва да обмисли повторното отваряне на тръбопроводите, които преди това са пренасяли руски природен газ до Европа.

Европейските представители, участващи в преговорите, бяха скептични към идеята. Нейното прилагане на практика би обезсмислило дългогодишните усилия на Европейския съюз, подкрепени от Вашингтон, да се откаже от руския газ. Служители на администрацията на Тръмп обаче смятат, че износът на руски газ може да бъде част от окончателно мирно споразумение. Те вярват, че подобен ход би генерирал приходи за Украйна, а европейските избиратели в крайна сметка така или иначе биха искали по-евтина енергия. Това заявиха източници, пожелали анонимност поради деликатния характер на дипломатическите преговори.

Тези разногласия подчертават необичайния характер на новата дипломатическа инициатива на Тръмп за прекратяване на конфликта в Украйна, която критиците смятат за фундаментално погрешна. Вместо да увеличава политическия натиск върху руския президент Владимир Путин или да подкрепя военните усилия на Украйна, администрацията се фокусира върху потенциални икономически стимули за Русия и ги обсъжда с Европа и Украйна.

Американски и руски представители обсъждат възможни бизнес сделки от миналата година. Перспективата за подобни проекти обаче очевидно все още не е убедила Путин да се откаже от основните си искания. Като се има предвид колко силно европейските и украинските лидери се противопоставят на връщането към зависимостта от руския газ, това предложение би могло допълнително да усложни усилията на администрацията на Тръмп за разрешаване на конфликта.

В изявлението на Белия дом се казва, че продължаващите боеве „покачват цените на енергията в цяла Европа и създават значителни икономически трудности както за Русия, така и за Украйна“.

„Съединените щати работят в тясно сътрудничество с Украйна и нашите европейски партньори по всеобхватно мирно предложение, което включва икономически стимули както за Русия, така и за Украйна като част от окончателното споразумение“, се казва в изявлението. „Нашата цел не е просто да прекратим боевете, а да създадем условия за траен мир, икономическо възстановяване и по-голяма стабилност в целия регион.“

Наскоро Тръмп освободи Русия от новите санкции, приети от Конгреса. Седмица по-рано той премахна икономическите ограничения върху руското дизелово гориво. Тези решения представляват най-значимите стъпки на президента на САЩ за облекчаване на икономическия натиск върху Русия.

Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, нарече споразумението за дизеловото гориво само началото на това, до което биха могли да доведат преговорите му с Къшнър и Уиткоф.

„Мисля, че скоро ще обявим някои важни инициативи“, каза Дмитриев в петък на енергийна конференция в Москва. „Ледът най-накрая се разчупи.“

Според Дмитриев, Русия и Съединените щати водят преговори за съвместни проекти за центрове за данни, включително такива, използващи руски атомни електроцентрали. Преговорите засягат и продажбата на чуждестранните активи на руския енергиен гигант „Лукойл“ на група инвеститори, сред които е и правителството на САЩ, съобщи този месец „Ню Йорк Таймс“.

Но предложението за връщане на руския газ на европейския пазар, което Къшнър и Уиткоф разглеждат като възможна част от окончателно мирно споразумение, може да се окаже най-смелата и най-противоречива точка от плана.

За американските компании подобно решение може да означава спад в европейското търсене на американски втечнен природен газ. За европейските правителства подобен ход би могъл да засили позициите на популистките политици, които вече се застъпват за прекратяване на помощта за Украйна и възстановяване на отношенията с Русия.

„Искаме да получаваме природен газ и петрол от Русия, за да облекчим ситуацията за германските потребители и компании“, заяви тази седмица в парламента в Берлин Алис Вайдел, съпредседател на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“.

Според нея, докато Вашингтон и Москва сключват споразумения „от взаимна изгода“, санкциите срещу Русия „разрушават собствената ни икономика“.

Зеленски, който през последните дни критикува Тръмп за намаляване на подкрепата за Украйна и споразумението му с Путин, спомена разговорите в интервю за „Файненшъл Таймс“.

„Въпросът е кога ще бъде следващата сделка?“, каза Зеленски. „Може да е за газ. Определено ще бъде за газ.“

Отказ от руски енергийни ресурси

През януари 2025 г. Украйна спря транзита на руски газ, губейки приблизително 1 милиард долара годишни приходи от транзитни такси. Европейският съюз обеща напълно да спре вноса на руски газ до следващата година. Миналата година Русия представляваше 13% от общия внос на газ в ЕС, в сравнение с 45% през 2021 г.

Белият дом обаче продължава да търси нови начини за разрешаване на конфликта в Украйна. Тръмп е обезпокоен и от високите цени на енергията преди междинните избори. На този фон администрацията все по-често обмисля икономически сделки, които биха улеснили износа на изкопаеми горива от Русия.

Според преговарящите, Къшнър и Уиткоф обсъждат дългосрочен план, който включва възобновяване на доставките на руски газ за Европа. Те разглеждат такъв износ на енергия като един от икономическите стимули в рамките на по-широкото споразумение. Мирното споразумение трябва да включва и преговори за бъдещето на отношенията между Русия и НАТО, гаранции за сигурност за Украйна и споразумения за териториален контрол.

Някои европейски и украински представители очакват САЩ да поискат дял от износа на руски газ. Според източници, запознати с преговорите, това би позволило на американски компании или на правителството на САЩ да споделят печалбите.

Американският инвеститор Стивън Линч, още по време на администрацията на Джо Байдън, се опита да купи руския подводен газопровод „Северен поток 2“ към Германия, който беше повреден от саботаж. Той твърдеше, че контролът на САЩ върху газопровода ще обслужва американските интереси и ще укрепи енергийната сигурност на Европа, след като доставките на руски газ евентуално бъдат възобновени.

Линч заяви, че в момента не участва в никакви преговори относно „Северен поток“ и няма необходимия лиценз от Министерството на финансите на САЩ за подобно участие. Според осведомени източници обаче темата за „Северен поток“ е била повдигната и по време на руско-американските преговори. Този месец Ройтерс съобщи, че представители на САЩ и Русия са обсъждали възможността за привличане на американски инвеститор към проекта.

Белият дом заяви, че „Северен поток“ не е бил „предмет на скорошни дискусии“. „Всяко споразумение по този въпрос ще изисква тясна координация с нашите европейски партньори в рамките на всеобхватно мирно споразумение“, добави Белият дом.

Източник, запознат с преговорите, заяви, че администрацията на Тръмп разглежда възобновяването на подводния тръбопровод като една от най-лесните стъпки за прилагане на разпоредбите на потенциално мирно споразумение. Той добави, че европейските представители може публично да заявят неприемането на руския газ, но европейските избиратели, както и американските, в крайна сметка ще искат по-евтина енергия.

Тази позиция е в съответствие с изявленията на Кремъл. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, отговаряйки на въпроси относно преговорите за газ, заяви: „Възобновяването на енергийното сътрудничество под каквато и да е форма е в наш интерес, но сега може би още повече отговаря на интересите на самите европейци.“

Тръмп избухна срещу Зеленски: Киев удари Русия с мащабна атака с дронове (ВИДЕО)

Германия е против това

Германското правителство е един от най-последователните противници на възобновяването на доставките на руски газ по тръбопроводи, въпреки че страната беше най-големият купувач преди началото на руско-украинския конфликт през 2022 г.

Миналата седмица идеята беше обсъдена отново във Флорида на преговори за Украйна, организирани от Уиткоф и Къшнър. Според два осведомени източника, съветникът по външната политика и политиката на сигурност на германския канцлер Фридрих Мерц, Гюнтер Заутер, особено решително се е противопоставил на предложението.

Европейски служител, запознат с позицията на Берлин, заяви миналата седмица, че германското правителство не вижда разлика между руския газ, продаван чрез посредници, и газа, идващ директно от Русия. Следователно, според Берлин, подобна опция не трябва да бъде част от мирните преговори.

От 2022 г. насам цените на енергията в Германия се повишиха рязко. Настоящи и бивши германски служители признават, че възобновяването на покупките на руски газ би понижило цените. Те обаче твърдят, че това би довело до значителни разходи за сигурността на Германия и Европа, включително риска Москва да прекъсне доставките отново в бъдеще.

„Европа, и особено Германия, никога повече не трябва да зависят от руски газ“, каза в интервю Роберт Хабек, който беше министър на икономиката на Германия в началото на конфликта и ръководеше прехода на страната от руски газ. „Защото видяхме колко ненадеждна беше Русия.“

Вътре в Германия обаче властите са изправени пред нарастващ натиск поради украинския конфликт и по-специално въпроса за вноса на газ. „Алтернатива за Германия“ (AзГ), която води в националните анкети с подкрепа от около 30%, предлага възобновяване на вноса на руски газ, за да се ограничи инфлацията и да се подкрепи германската икономика.

В Саксония-Анхалт, където този месец „Алтернатива за Германия“ осигури избирането на първия крайнодесен представител за председател на германски провинциален парламент от 1945 г. насам, законодателите миналата седмица приеха до голяма степен символична резолюция, призоваваща федералното правителство да отмени санкциите срещу Русия и да прекрати военната помощ за Украйна.

Представители на „Алтернатива за Германия“ гласуваха в подкрепа на документа, както и членове на партията „Съюз Сара Вагенкнехт“, основана от бивш ляв политик, който се застъпва за подобряване на отношенията с Русия.

Европейските лидери са все по-загрижени от сходствата в изявленията, идващи от популистките партии в техните страни. Мерц и други европейски лидери публично разкритикуваха решението на Тръмп да отмени санкциите върху руското дизелово гориво, заявявайки, че ходът нарушава цялостната политика на Запада за оказване на икономически натиск върху Москва.

Бившият министър на икономиката Хабек заяви, че Германия евентуално би могла да се съгласи да възобнови сравнително малки доставки на газ от Русия. Той обаче подчерта, че е изключително важно Европа да притежава и управлява собствената си енергийна инфраструктура в бъдеще. От гледна точка на сигурността, подчерта той, участието на американски посредник в транспортирането на руски газ няма да има значение.

„Преди бих се радвал, ако американска компания станеше един от собствениците на тръбопровода“, подчерта Хабек. „Сега това ме тревожи, защото виждаме, че Тръмп сякаш се отнася с по-голяма симпатия към Владимир Путин, отколкото към украинците.“