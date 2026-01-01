Стара Загора акция
Стара Загора акция / БТА

Общо 23 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на област Стара Загора. Има и задържана група, съпричастна с кражби от локомотивно депо и общинския превозвач в Стара Загора, по които са образувани девет досъдебни производства., съобщи пред журналисти началникът на отдел „Охранителна полиция“ при Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора, комисар Павел Вълев.

Акцията е насочена към противодействие на битовата и конвенционалната престъпност, установяване на издирвани лица, укриващи се от органите на правосъдието и МВР, както и към предотвратяване на нарушения на изборното законодателство. Специализираната полицейска операция се провежда на територията на цялата област Стара Загора.

Стара Загора акция
БТА

По думите на комисар Павел Вълев задържаните 23-ма души не са свързани с престъпления по изборното законодателство. Сред случаите са престъпления, свързани с управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол или упойващи вещества, както и с управление от неправоспособни водачи. 

Разкрита е и група, за която има данни, че е съпричастна към кражби от локомотивното депо и от дружеството за тролейбусен транспорт в Стара Загора. По тези случаи са образувани девет досъдебни производства, уточни комисар Вълев.

Във връзка с купуването на гласове са постъпили три сигнала. Два от тях са приключили с постановления на Районната прокуратура за отказ да се образува досъдебно производство поради липса на достатъчно данни за извършено престъпление. Третият сигнал е от компетентността на Районната избирателна комисия (РИК) и също е приключил, посочи още той.

Стара Загора акция
БТА

До момента в областта са проверени 1400 души и 800 моторни превозни средства. Извършени са и проверки в заложни къщи, обекти за отпускане на бързи кредити и други финансови институции. По думите на комисар Павел Вълев действията ще продължат почти през целия ден, като се очаква да приключат около 16:00-16:30 часа. 

В операцията участват служители на ОДМВР -Стара Загора, районните управления и Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, както и представители на други институции.

По време на операцията са проверявани лица и моторни превозни средства в района на квартал „Лозенец“ в Стара Загора.

Стара Загора акция
БТА

ОДМВР - Стара Загора
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