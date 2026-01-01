Министърът на външните работи на Китай Ван И е на официално посещение в България.

"Вашето посещение идва в изключително важен момент за нашите две страни за развитието на целия ни регион и на света в тези глобални турбуленции. Ние гледаме с голяма надежда на това посещение, защото аз съм убеден, че то ще задълбочи и разшири нашите традиционни приятелски отношения", каза премиерът Румен Радев в Министерски съвет.

По думите на Радев България е втората държава в света, признала Китай и установила дипломатически отношения.

"България предоставя отлични условия за инвестиции в областта на електрическите автомобили, енергетика и селското стопанство. Убеден съм, че вашето посещение ще даде тласък на развитие на нашите отношения в тази посока", каза премиерът.

Ван И припомни, че през 2019 година Радев е направил посещение в Китай в качеството си на президент и заедно с китайския президент са обявили стратегическо партньорство между Китай и България. "Вие сте политик със стратегическа визия и прагматично отношение към различни въпроси. Убеден съм, че под вашето ръководство България ще постигне значителен напредък в своето развитие и вярвам, че под вашето ръководство китайско-българските отношения ще се развиват по по-добър път", каза Ван И.

По думите му Китай има желание да развива приятелски отношения с всички страни по света и да се изгради общност със споделено бъдеще за човечеството. "Ние сме готови да работим с България, да задълбочим взаимно политическото доверието и да постигнем повече осезаеми, истински проекти в полза на народите на двете страни", обясни още китайският външен министър.

България е част от обиколката на китайския първи дипломат в Азербайджан, Хърватия и Черна гора. Четирите държави са важни партньори на Пекин в Югоизточна Европа и са ангажирани с китайската инициатива "Един пояс, един път", насочена към развитието на международната търговия и инфраструктурата.