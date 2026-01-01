Лекарски екип е бил нападнат в събота вечерта във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В дежурната полицейска част е получен сигнал за нападнат лекарски екип. На паркинг под Аспаруховия мост, чуждестранен гражданин на 32 – години е агресирал към отзовалите се да му помогнат здравословно медици.

Шофьорът на линейката и дежурната лекарка получили леки телесни повреди.

Полицаите задържали в ареста нападателя, който се оказал познат на органите на реда и са образували досъдебно производство по случая.