Ракът на гърдата не е заболяване, което засяга само жените, като в под един процент от случаите пациентите са мъже, съобщиха от пресцентъра на Специализираната болница за онкологични заболявания във Варна. Повод за изнасянето на данните е отбелязването на Международния ден за борба с рака на гърдата – 19 октомври.

При мъжете заболяването се среща най-често във възрастта между 60 и 70 години, но може да се развие и по-рано. От онкологичната болница цитират хирурга д-р Моника Занева, според която представителите на силния пол често пренебрегват първите симптоми, тъй като се счита, че тази болест е типична за жените. Лекарката припомня, че най-честият признак е появата на бучка или уплътнение в областта на гърдата, обикновено близо до зърното.

Сред останалите симптоми са промени във формата на зърното, хлътване, секреция, включително кървава, зачервяване или набръчкване на кожата, както и увеличени лимфни възли под мишницата. Подобни изменения невинаги означават злокачествено заболяване, но изискват консултация със специалист, като липсата на болка не е основание прегледът да бъде отлаган, изтъква хирургът.

От болницата подчертават, че особено внимание трябва да си обръщат мъжете с фамилна обремененост. Значение имат още напредването на възрастта, затлъстяването, някои хормонални нарушения и предходна лъчетерапия в областта на гръдния кош. При установен повишен риск, специалистите могат да назначат индивидуално проследяване чрез мамография.

Ранната диагностика остава решаваща за успешното лечение на карцинома на гърдата, независимо от пола на пациента, изтъкват от болницата. В тези случаи ракът е напълно лечим, операцията е минимална и гърдата може да бъде запазена.

През 2025 г. в Специализираната болница за онкологични заболявания във Варна са регистрирани нови 2837 пациенти. През последните години броят на новорегистрираните болни е относително константен. През 2024 г. те са били 2710. От юли тази година болницата вече разполага и с втори линеен ускорител.