Десетки имейли със заплахи за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции у нас днес преди обед.

Посетителите и работещите в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) бяха евакуирани от сградата. От СДВР заявиха, че действат по процедура във връзка със сигнал за взривно устройство в Здравната каса.

От МВР съобщиха, че има сигнали за взривни устройства и на други места в София, но не уточниха къде.

В Пазарджик заради сигнал за поставено взривно устройство бе евакуирана сградата на Съдебната палата. Достъпът до сградата бе ограничен около 10.30 ч. днес.

Три сигнала за поставени взривни устройства в обществени сгради бяха получени и в Ловеч на електронните пощи на Областната администрация, Националната агенция за приходите и Окръжния съд. Служителите са евакуирани.

В началото на месеца бяха получени сигнали за взривни устройства за детски градини и учебни заведения в София. Подобни сигнали бяха получени и в Бургас, Шумен, Ловеч и Разград.