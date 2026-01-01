Полицейски служители от участък „Надежда“ към РУ – Сливен са задържали 18-годишен младеж за грабеж на 69-годишна жена.

Сигналът е подаден на 16 октомври. По данни на потърпевшата около 11:00 часа в района на железопътната гара в Сливен неизвестен извършител използвал сила, за да ѝ отнеме сумата от 15 евро.

След проведени издирвателни действия е установен и задържан 18-годишният младеж, който не е криминално проявен. Той е предал доброволно отнетите пари.

По случая е образувано бързо производство.