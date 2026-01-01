Пореден обрат ще застане на пътя на Канарите, Вулканите и Ураганите в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Трите племена ще се впуснат във вълнуваща битка за територия, но съревнованието за Резиденцията, Стопанството и Изолатора далеч няма да бъде единственото предизвикателство пред участниците в най-екстремното риалити.

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Сините, Червените и Зелените ще са изправени пред трудни избори, които могат да се окажат решаващи за тяхното бъдеще във Войната на племената. Кои от тях ще се нагърбят с тази отговорност?

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В Резиденцията при Ураганите завръщането на фризьора Петър ще доведе до нуждата от рязка промяна в стратегията на танцьора Боян и брокера Стиван, чиято коалиция ще се окаже в неизгодна позиция. Междувременно актьорът Йордан от Канарите ще направи ключов ход, за да гарантира силната си позиция в племето, а Вулканите ще изберат изненадващ воин за лидер на своя лагер тази седмица.

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С какво изпитание ще се сблъскат трите племена, гледайте в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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