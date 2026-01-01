Четирима мъже са задържани за грабеж на 50-годишен мъж в Перник. Те са установени от криминалисти на Първо районно управление около час и половина след подаването на сигнала, съобщиха от полицията.

Престъплението е извършено на 17 октомври, малко след 22:30 часа. Сигналът е подаден от сестрата на пострадалия, която съобщила, че чрез сила и заплахи от брат ѝ са отнети мобилен телефон и малка сума пари в евро.

След предприети незабавни действия криминалистите установили и задържали четирима жители на Перник на възраст 32, 36, 38 и 40 години, за които има данни, че са съпричастни към престъплението.

На мъжете е наложена полицейска мярка за задържане до 24 часа.

По случая е започнато разследване. То продължава под надзора на прокуратурата.