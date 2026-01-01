Магдалина Иванова, бивш председател на Апелативен съд – Пловдив, почина на 18 октомври 2026 г.

Поклонението ще се състои на 21 октомври от 12:00 часа в църквата на Централните гробища в Пловдив.

Тъжната вест беше съобщена от Висшия съдебен съвет (ВСС), откъдето изразиха съболезнования към семейството, близките и колегите ѝ.

Магдалина Иванова има над 31 години юридически стаж, от които повече от 27 години като магистрат. Тя е съдия от кариерата. Започва работа като съдия в Районен съд – Пловдив през 1998 г., а през 2002 г. е назначена в Окръжен съд – Пловдив. През годините заема ръководни длъжности като заместник-административен ръководител на районния и окръжния съд, както и изпълняващ длъжността председател на Окръжен съд – Пловдив.

В периода от 2014 до 2024 г. Иванова ръководи Апелативен съд – Пловдив в продължение на два последователни мандата.

За професионалните си постижения тя е отличена от Висшия съдебен съвет през 2010 г. и от Съдийската колегия на ВСС през 2022 г. с отличие „служебна благодарност и грамота“. През 2026 г., при напускането си на съдебната власт, получава и „личен почетен знак първа степен – златен“.

От ВСС посочват, че Магдалина Иванова ще бъде запомнена със своя професионализъм, почтеност, прецизност и отдаденост на правосъдието. Отбелязват и приноса ѝ за утвърждаването на ръководените от нея съдилища като авторитетни и добре функциониращи институции.

„Тя остава стожер на добрите съдебни практики и пример за принципно приложение на закона и отстояване на справедливостта“, се казва в съобщението на Висшия съдебен съвет.

Поклонението пред Магдалина Иванова ще бъде на 21 октомври 2026 г. (сряда) от 12:00 часа в църквата на Централните гробища в Пловдив.