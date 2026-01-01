35-годишен мъж от село Желю войвода е задържан, след като възпрепятствал полицейски служители при изпълнение на служебните им задължения.

Инцидентът е станал на 16 октомври около 20:15 часа. Полицейски екип се отзовал на сигнал за свободно оставени агресивни кучета в центъра на селото. По същото време там се провеждало събитие с участието на деца.

Според информацията на ОДМВР – Сливен собственикът на животните не изпълнил полицейско разпореждане и отказал да ги прибере. Той направил опит да насочи кучетата към служителите на реда, като отправял към тях обиди, заплахи и закани.

Ситуацията била овладяна, а мъжът бил отведен в РУ – Сливен и задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.