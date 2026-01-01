Служители на сектор „Криминална полиция“ към РУ – Сливен са задържали 23-годишен мъж за хулиганство. По информация на полицията той е с множество криминални прояви.

До задържането му се стигнало след сигнал за инцидент, станал около 08:00 часа на 16 октомври. По първоначални данни с помощта на запалителен предмет на няколко места била почернена дограмата на централния вход на училище в Сливен. Сградата се намира в непосредствена близост до детска градина и детска ясла.

Подателите на сигнала изразили възмущение от действията, които според тях демонстрират явно неуважение към личността и обществото.

Мъжът е отведен в РУ – Сливен и задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.