Въоръжен мъж е нападнал кандидатката на Демократическата партия за губернатор на американския щат Охайо Ейми Актън по време на панаир в град Кенфийлд, предаде Ройтерс, като се позова на сътрудници на кандидатката и на полицията. Актън не е пострадала.

38-годишният заподозрян на име Патрик Хавас е съборил няколко души на панаира, докато се е опитвал да достигне до Актън, съобщи щатската полиция на Охайо. Хавас е носел електрошоков пистолет и две огнестрелни оръжия, уточни полицията.

Хавас е бил отведен в затвора на окръг Махонинг и срещу него са повдигнати обвинения за нарушаване на обществения ред и за нападение.

„Подобен вид насилие няма място в Охайо“, заяви говорителката на предизборния щаб на Актън - Ади Бълок.

Кони Лък, говорителка на щаба на републиканския съперник на Актън на изборите - Вивек Рамасуами, определи инцидента като „напълно неприемлив“.

„Кандидатите трябва да могат да се срещат с избирателите, без да се налага да се тревожат заради заплахи или заради насилие“, заяви Лък.

Губернаторът на Охайо Майк Деуайн, който е републиканец и който няма право да се кандидатира за преизбиране заради ограничението в броя на мандатите, осъди атаката срещу Актън.