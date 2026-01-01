Към края на месец юни едва 14,8 % от работещите по трудово или служебно правоотношение са обхванати от колективно трудово договаряне – действащите КТД (колективни трудови договори) в предприятия и в администрацията са 1 338, браншовите са 15, а тези на общинско ниво – 50.

Данните на Министерството на труда и социалната политика сочат, че в обществения сектор обхванатите от договаряне са 254 хиляди души, от тях 90 хиляди са от администрацията, а останалите – в предприятия, предава БНР.

В частния сектор от договаряне се ползват почти 99 хиляди души, като в секторите на енергетиката и добивната промишленост те са най много – над 73% от наетите там.

Във всеки четвърти КТД минимална заплата е по-висока от установената за страната от 620 евро. При 45% от колективните договори в частния сектор минималната заплата е над националната.

Средно в предприятия с действащ колективен трудов договор минималното възнаграждение е 17 на сто по-високо от установеното в бюджета, или 729 евро, като в частния сектор достига 732 евро, а в обществения – почти 727 евро.

За сравнение – в международните компании у нас средно договорената минимална заплата е 749 евро. Най-високата договорена е в предприятие от сектора на търговията, ремонт на автомобили – 924 евро, а по области най-високо договореното равнище е в Шумен - 885 евро.