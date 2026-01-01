Tрагедия в българския футбол. На 38 години почина бившият нападател на Локомотив Пловдив и Ботев Враца Христо Спасов.

Футболистът е починал след мач в четвърта лига, обявиха от клуба му Чико Бяга, предава Gong.bg.

Трагедията се е случила днес след футболна среща между Чико Бяга и Лесичово. Христо е отбелязал и двете попадения за своя отбор, преди малко след края на мача внезапно да му прилошее.

"Нещастен случай хвърли смут футболисти , длъжностни лица и зрители - Христо Спасов почина след срещата Чико Бяга - ФК Лесичово . Нищо не предвещаваше случилото се - Христо отбеляза два гола в срещата и в съблекалнята рухна. Опити на съотборници, лекаря на срещата и извикан екип на спешна помощ не успяха да помогнат. Почивай в мир, приятелю, твърде рано си тръгна голмайсторе! Светъл да е пътя ти“, написаха от Чико Бяга.

Освен за елитните Локомотив Пловдив и Ботев Враца, Спасов е играл още за Хебър, Септември София, Спартак Плевен, Банско и други.

От Ботев Враца също публикуваха съобщение по повод случилото се:

"С огромна тъга научихме за внезапната кончина на Христо Спасов, който си отиде едва на 38 години. Един от героите на Ботев Враца в трудните години на Трета лига, Ицо ще остане завинаги в спомените ни като усмихнат човек и прекрасен съотборник, който остави своята следа със зеления екип.

ПФК Ботев Враца изказва своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички негови съотборници.